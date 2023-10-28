خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بمركز شباب قرية زاوية غزال، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وقامت القافلة بتقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات حيث تم الكشف علي 140 حالة ما بين أمراض الكلى والأمراض السرطانية والضغط والسكر بالاضافة الي تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 389 أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 529 أغنام و أبقار و جاموس ضد الطفيليات الخارجية.

وتم عقد ندوة تثقيفية حول "أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية" بالتعاون مع وحدة حقوق الانسان تناولت أهمية تنمية الوعى السياسي لدى المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية في الإنتخاباتهالرئاسية وتعزيز قيم الولاء والإنتماء.