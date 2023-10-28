ليفاندوفسكي بديلا.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها في تمام الرابعة والربع عصرًا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني.



ويجلس روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا على دكة بدلاء برشلونة أمام ريال مدريد.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس

ويحتل جيرونا صدراة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 28 نقطة ويحل ريال مدريد ثانيا برصيد 25 نقطة، وبرشلونة ثالثا برصيد 24 نقطة