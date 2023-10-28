الدوري الإنجليزي.. محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام شيفيلد

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في تمام الرابعة مساء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال أمام شيفيلد يونايتد.



وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:



حراسة المرمى: رايا

الدفاع: وايت - سالبيا - كيور - زينشينكو

الوسط: سميث روي - ديكلان رايس - هافيرتز

الهجوم: بوكايو ساكا - نيكيتاه - مارتينلي

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا استعادة نغمة الانتصارات على حساب شيفيلد يونايتد، وتقليص الفارق مع توتنهام متصدر الترتيب إلى نقطتين.

وتعادل آرسنال مع تشيلسي 2-2 في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، متأخرا بـ5 نقاط عن توتنهام متصدر الترتيب، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير بنقطة وحيدة.