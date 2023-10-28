شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شاهد الخسوف الجزئي للقمر وظهور القمر الدموي الآن

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة خسوف القمر مباشر الآن، حيث يمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 12.2% تقريبا من سطح القمر عند ذروة الخسوف، ويعرف هذا الخسوف بالخسوف الجزئي للقمر، وهو مشاهد في مصر، ويأتى تزامنا مع موعد بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1445هـ .

خسوف القمر

يشاهد خسوف القمر في مصر، حيث تشهد الكرة الأرضية خسوفا جزيئآ للقمر الآن، وسيستمر 4 ساعات و25 دقيقة تقريبًا؛ حيث سيكون 12.2% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

خسوف القمر

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن خسوف القمر يحدث في تمام الساعة 8 مساء وانه سوف يستغرق 4 ساعات و25 دقائق، مؤكدآ علي انه يتم رؤيته في مصر؛ وسيظهر بشكل كامل من المنطقة العربية، كما وأنه يشاهد من جميع قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكيتين.

مشاهدة خسوف القمر مباشر الآن

ويمكن لجميع الراغبين لـ مشاهدة خسوف القمر الجزئي، ومتابعة بث مباشر لـ خسوف القمر، الدخول عبر الرابط التالي ومتابعته منذ بدايته فى تمام الساعة 08:01 مساء وحتي نهايته بعد 4 ساعات و25 دقيقة تقريبا.

مراحل الخسوف

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريبا، ويستفرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17دقيقة تقريبا، (يمكن رؤيته في مصر).

و مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها بتوقيت القاهرة:

بداية الخسوف شبه ظلي 20:01:47

بداية الخسوف الجزئي 21:35:18

ذروة الخسوف الجزئي 22:15:18

نهاية الخسوف الجزئي 22:52:35

نهاية الخسوف شبه ظلي 00:26:20 (الأحد 29 أكتوبر2023م).

خسوف القمر (القمر الدموي)

ويرى خسوف القمر (القمر الدموي) في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (قارة أوربا - قارة أسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

ويعد خسوف القمر حدثًا شهيرًا لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، واوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن خسوف القمر ظاهرة فلكية ستشهدها الأرض اليوم وتسمى خسوف جزئي للقمر؛ والخسوف له أنواع إما أن يكون خسوف كلي في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر بشكل كلي، أما ظاهرة اليوم تحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل للأرض، ويعرف بـ “الخسوف الكاذب” ولا يرى بالعين المجردة ويرى عن طريق التلسكوبات فقط.

وتستخدم الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

خسوف القمر فى القرآن

قال تعالى في كتابه الكريم "فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) سورة القيامة.

صلاة الكسوف

1- تكبيرة الإحرام.

2- استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).

3- الاستعاذة والبسملة.

4- قراءة الفاتحة ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5- الركوع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر 100 آية.

6- ثم الرفع من الركوع والتسبيح بحمد الله أثناء الاعتدال.

7- قراءة الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى، كآل عمران أو قدرها (لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران، إذ يمكن قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم، لكن الأكمل قراءتهما مثلما فعل بعض الصحابة).

8- ثم الركوع طويلا لكنه أقل من الركوع الأول.

9- ثم الرفع من الركوع والتسبيح بحمد الله مع عدم الإطالة أثناء الاعتدال.

10- ثم السجود سجدتين طويلتين، مع عدم الإطالة في الجلوس بين السجدتين.

11- ثم القيام إلى الركعة الثانية، وفعل مثل المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن أقل في الطول في كل ما يفعل، ثم أخيرًا قراءة التشهد والتسليم.

دعاء خسوف القمر

الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.