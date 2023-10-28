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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة لجماهير الاهلي قبل مواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، باستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "‏‏‏صن داونز ليس بقوتة السابقة ، خرج من دور الثمانية في كاس جنوب أفريقيا ، وطرد احد نجومه  خلال هذة المباراة للخشونة المتعمدة"

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي مع صن داونز  في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

‏وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

 

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