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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 29 - 10 - 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-10-2023؛ داخل محلات الصاغة المختلفة وعلي مختلف المشغولات الذهبية بأنواعها.

ومع ختام تعاملات أمس كسر المعدن الأصفر استقراره الذي استمر لما يقارب من 3 أيام متصلة مسجلا نحو معدل 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة، بمختلف الأعيرة الذهبية.

55 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب بنهاية تعاملات اليوم

800 جنيه|زلزال يضرب سعر الذهب بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة سارة

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 2555 جنيه للبيع و2575 جنيه للشراء.


سجل سعر عيار 24 نحو 2920 جنيه للبيع و2943 جنيه للشراء
وصل سعر عيار 18 نحو 2190 جنيه للبيع و2207 جنيه للشراء
وبلغ سعر عيار 14 نحو 1703 جنيه للبيع و1717 جنيه للشراء.
سجل سعر أوقية الذهب نحو 90.812 ألف جنيه للبع و91.523 ألف جنيه للشراء
وصل سعر الجنيه الذهب إلي 20.44 ألف جنيه للبيع و20.6 ألف جنيه للشراء 
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.92 مليون جنيه للبيع و2.942 مليون جنيه للشراء.

العرض والطلب 


من جانبه قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان فى تحديد سعر الذهب.

وأكد إيهاب واصف،  أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على أسعار الذهب عالميا مما أثر على الأسعار داخليا

وعن أسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وسوف تكون أسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم  المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات.

أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  35 فيما فوق.

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