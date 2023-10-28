جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه هاجم أهدافا عسكرية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وذلك ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

أضاف جيش الاحتلال إنه تم رصد ثلاث عمليات إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل، لافتا إلى أنها سقطت في مناطق مفتوحة.

وارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله خلال الساعات الماضية، بعدما أطلق الأخير عدة صواريخ من جنوب لبنان على مواقع إسرائيلية.

وأطلقت صفارات الإنذار بمستوطنات حدودية في الجليل الأعلى، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قبل حزب الله باتجاه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عرب العرامشة المتاخمة للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما تم استهداف موقع العباد في شمال الأراضي المحتلة مقابل بلدة حولا بصواريخ حزب الله، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة مارجليوت في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.