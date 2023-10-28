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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يحقق فوزا كبيرا على المقاولون العرب في الوقت القاتل

صدى البلد

حقق الاتحاد السكندري فوزًا مثيرًا على المقاولين العرب 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 

 

سجل المقاولون هدف التقدم فى الدقيقة 3 عن طريق أحمد علاء، ثم تعادل مابولولو لزعيم الثغر فى الدقيقة 8، لينجح الاتحاد في تسجيل  هدف التقدم فى الدقيقة 21 عن طريق بواتينج، قبل أن يسجل محمود شبانة مدافع الاتحاد هدف التعادل لذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 27. 

وفى الدقيقة 88 سجل أحمد عادل ميسى هدف فوز الاتحاد السكندري بضربة رأس 

 وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:-

محمود أبو السعود، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، أمادو نياص، أحمد فوزي، محمد سالم، محمد هانيتريكة، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

 

بينما خاض تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود شبانة، هشام صلاح، مابولولو، خالد الغندور، عمر الوحش، أحمد عادل ميسي، كريمالديب، مورو سليفو، بنجامين بواتنج، إسلام أبو سليمة.

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