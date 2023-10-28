تراجع في الساعات الأخيرة... موقف إيلون ماسك النهائي من بث خدمة الإنترنت بغزة

كشف الدكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين، تفاصيل مد إيلون ماسك لغزة بالإنترنت عن طريق الاقمار الصناعية.

وقال سدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" قمنا بعدة إجراءات لإدخال الإنترنت لقطاع غزة وأحد سبل التواصل كانت مع شركة ستارلينج المملوكة لأيلون ماسك والتي تقدم الإتصالات عن طريق الأقمار الصناعية ووعدونا بتوصل الخدمة".

وأضاف:" شرينا الأجهزة الأرضية التي تحتاجها الشبكة ولكنهم تراجعو في الساعات الأخيرة واقتصروا الأمر علي المؤسسات الإغاثة فقط بعدما قمنا بشراء الاجهزة الارضية ونسقنا مع الجانب المصري لإدخالها ولكن هناك غالبا تهديد أدي لتراجع إيلون ماسك لإقتصار الأمر علي مؤسسات اغاثة فقط.

واوضح،:" تواصلنا مع وزير الإتصالات المصري وطلبنا منه فتح التجوال لشركة الاتصالات المصرية وتقوية بث الشبكات ومدها للإخوة في غزة، وأكد لنا وزير الإتصالات التواصل مع جهات الاختصاص لتقديم هذا الامر"