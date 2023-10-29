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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| محظوظ في إجراء مقابلة

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس) ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة أبرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.


نستعرض في هذا التقرير توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر2023


توقع اليوم سماع بعض الأخبار السارة التي تتعلق بأوضاعك المالية، ربما تحصل على علاوة في العمل. يجب أن تتحكم في رغبتك في البكاء اليوم. ربما تطرأ بعض التغيرات على حياة صديقة لك وتنتظر دعمك ومساعدتك، يجب أن تستمع اليوم إلى غيرك بدلا من أن تقدم النصائح. يجب أن تسيطر على نفسك وعلى أعصابك بقدر الإمكان.

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حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

أنت محظوظ فى إجراء مقابلة اليوم، ستوفر الوظيفة الجديدة فرص أفضل لك وتجعلك تشعر بالتفاؤل، لكن تجنب الجدال مع مديرك فى المستقبل حتى لا تقع فى فخ المشكلات وتجنب التفكير السلبى.


برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

تضطر إلى النضال كثيرًا لإقناع شريك حياتك بضرورة حفاظك على خصوصية حياتك الأسرية، وتجنب إدخال أى طرف ثالث فيها، حتى تعيشان حياة أسرية سعيدة.

برج الأسد اليوم صحيا

يحتاج برج الأسد إلى توخى الحذر حتى يحافظ على صحته، وعند شعوره بالتعب المتكرر يجب أن يذهب إلى الطبيب ويفضل أن يتمشى فى الهواء الطلق مع توخى الحذر أيضًا من الجرى لمسافات طويلة.


برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة


يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تشهد الفترة المقبلة
حالة ازدهار وربما يحصل على ثروة من مصادر مختلفة، ما يساعد فى تحسن كبير فى وضعه المالى، مما يساعده على شراء عقار جديد أو سيارة.

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