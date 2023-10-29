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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: المستشفيات في غزة مهددة بالانهيار

صدى البلد

قالت رئيسة الصليب الاحمر الدولي ميريانا سبولياريتش، اليوم، إن المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب نفاد الإمدادات الطبية.

واعتبرت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية في غزة فشل كارثي.


وطالبت رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، ، العالم بعدم التسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة.

وفي هذا السياق، ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، مجـ.زرة جديدة بقتل 400 شهيد فلسطيني تقريبا في ليلة واحدة بعدما وصل به الحصار الوحشي الى قطع كل شيء عن غزة آخرها الإنترنت والاتصالات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

في التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 7703 قتيلا منذ السابع من أكتوبر، بينهم 3595 طفلا، إضافة إلى 19743 مصابا.

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية قتل 377 فلسطينيا في القطاع غالبيتهم من النازحين الذين أرغموا على التوجه لمناطق آمنة في جنوب قطاع غزة.

وأكد تلقي وزارة الصحة 1800 بلاغ عن مفقودين بينها 1000 بلاغ عن أطفال تحت الأنقاض.

وناشد القدرة خريجي الطب والتمريض، والأطباء والممرضين المتقاعدين، بالتوجه إلى المستشفيات والمراكز التي تستقبل الجرحى، بسبب العجز في الكادر الطبي مقابل العدد الكبير من الجرحى.

وتابع: "حول القصف الإسرائيلي خلال الليل القطاع إلى كرة من النار".

ووصف سكان القطاع ما حدث أمس "بالمجزرة" من قبل الجيش الإسرائيلي.

ارتفع عدد الشهداء في مجزرة مخيم الشاطئ غرب غزة الى 45 شهيداً بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.

وشن الجيش الإسرائيلي الصهيوني هجومًا عنيفًا على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من سكان القطاع.

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