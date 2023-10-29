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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

في أجواء أسرية..تنس الطاولة تحتفل بعيد ميلاد مريم يونس لاعبة منتخب الناشئات

صدى البلد

حرصت أسرة تنس الطاولة على الاحتفال بعيد ميلاد مريم يونس لاعبة منتخب مصر للناشئات، وذلك على هامش بطولة مصر الدولية المقامة في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري.

وشهد الاحتفال تواجد أفراد عائلة اللاعبة بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد المصري لتنس الطاولة متمثلين في معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي وحسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير بالبطولة وعصام زيدان وأشرف عاشور عضوي الاتحاد المصري بالإضافة إلى ماجد عاشور المدير الفني للمنتخب الأول وعماد مصيلحي المدرب العام وأشرف عباس مدرب منتخب الناشئات وسعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد العربي.

وكانت قد نجحت مريم يونس في تحقيق برونزية منافسات تحت 17 سنة اليوم كما تمكنت من الفوز بذهبية الزوجي المختلط تحت 19 سنة يوم الخميس الماضي رفقة بدر مصطفى لاعب المنتخب المصري للناشئين.

واستطاعت مريم التفوق على بطلة الصين اليوم في ربع النهائي بثلاثة أشواط نظيفة قبل أن تخسر بصعوبة من بطلة بلجيكا "ليلو ماسارت" المصنفة الأولى على البطولة بنتيجة 3-1 لتحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

يذكر أن مريم يونس هي صاحبة ذهبية بطولة أفريقيا الأخيرة للناشئات تحت 19 سنة بالمغرب بالإضافة إلى ذهبية البطولة العربية للناشئات بالعراق.

ومن المنتظر أن تقام غدا فعاليات اليوم الختامي للبطولة والذي سيشهد إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات الناشئات تحت 11 و15 و19 سنة وذلك عقب أن أقيمت اليوم منافسات دور المجموعات.

تنس الطاولة

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