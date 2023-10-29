فرج عامر: الحكم ظلم سموحة أمام زد والأخطاء الفردية السر في التعادل

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة ، إن فريقه أضاع الفوز أمام زد ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سموحة أضاع الفوز أمام فريق زد ضمن مباريات الدوري ، وكنا أقرب للفوز، ولكن الأخطاء التحكيمية بجانب أخطاء اللاعبين الفردية أضاعت الفوز بالثلاث نقاط .

وأضاف:" حكم مباراة اليوم لم يقم بإعطاء فريق سموحة حقوقه، وأري أن هناك لاعبين فى سموحة أضاعوا الفوز اليوم، بسبب أخطاء فردية غريبة.

وأتم:" نادي سموحه يملك لاعبين مميزين هذا الموسم والموسم الحالي نملك لاعبين رائعين.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تعادل أمام زد ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري