أوفا يكشف مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

أكد أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن الفوز على نادي الزمالك كان صعب ولكنه كان فى وقت هام بالنسبة للفريق.

وقال أوفا مهاجم نادي إنبي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الفوز أمام نادي الزمالك كان مهم للغاية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز الصعبة هذا الموسم ، وكان ناتج عملنا طوال الأيام الماضية ، بعدما ذاكرنا الزمالك جيدا.

وأضاف:" أتمني الانضمام للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة والمشاركة مع المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا.

وعن المفاوضات مع الأهلي والزمالك ، قال :" أي تفاوض سيكون مع نادي إنبي وأنا لا أستطيع الاختيار بينهما، واسمع أن اسمي يتردد دائما فى حساباتهم.