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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برنامج الأغذية العالمي: قطع الاتصالات في غزة زاد من نقص المساعدات.. فيديو

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت الدكتورة عبير عطيفة ، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ، إن انقطاع الاتصال مع قطاع عزة تسبب في توقف امدادات المساعدات الإنسانية للقطاع ، فضلا عن حدوث نقص كبير في الوقود ، وصعوبة الانتقال من مكان لأخر داخل القطاع ، متابعة :" استهداف واسع لأهالي القطاع أدى لأن يصبح التحرك مستحيلا ".

وتابعت الدكتورة عبير عطيفة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أنه بالأمس تم التواصل مع اثنين من الموظفين والذين أكدوا صعوبة الوضع داخل القطاع ، ومعظم المواد الغذائية داخل المحال التجارية نفذت تماما .

وأشارت " عطيفة " ، إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها بصورة كاملة ، مما يشكل صعوبة تنقل أهالي القطاع للحصول على الغذاء .

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