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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صخب وهالوين.. قرارات عاجلة بحق المشاركين في حفل المنصورية

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية بكفالة مالية.

وجاء قرار النيابة العامة، بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بالحفل بكفالة مالية 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفلا دون ترخيص، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمي الحفلة بكفالة 50 ألف جنيه.

وحجزت النيابة العامة بالجيزة، 6 أشخاص على ذمة التحريات في واقعة حفل المنصورية.

 

تفريغ الكاميرات 

وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وضبط 4 أشخاص هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة مقتل شخص وإصابة واختطاف آخرين في حفل بمنطقة المنصورية.

 

حفل صاخب 

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت، تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين من خلال الفحص، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة أمس، بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل، والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة، وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال عدد من أهالي المنطقة، أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ أمس، نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم، ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

6 متهمين 

كما أكدت التحريات عدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو، من مقتل أحد الأشخاص، ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وتم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل، وجار ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل، وكذا مالك الفيلا والقائمون على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.

حفل المنصورية هالوين النيابة العامة المنصورية اخلاء سبيل

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