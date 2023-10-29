لدعمه فلسطين.. منظمة تطالب تيكتوكر أمريكي بدعم إسرائيل مقابل آلاف الدولارات| فيديو

أعلن ناشط أمريكي على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” عن تلقيه عرضًا لدعم إسرائيل بدلًا من فلسطين مقابل آلاف الدولارات، مؤكدًا حدوث ذلك من خلال منظمة صهيونية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني.

وخرج التيك توكر الأمريكي بمقطع فيديو يُظهِر فيه رسالة تلقاها على حسابه بالبريد الإلكتروني من منظمة صهيونية تعرض عليه دعمه لإسرائيل بدلًا من فلسطين مقابل 5 آلاف دولار أمريكي.

فرصة للرعاية لدعم إسرائيل

قرأ التيك توكر غاي كريستنسن الرسالة بنفسه والتي تقول: "نحن نتابع المحتوى الخاص بك على تيك توك ونقدر شغفك بالشرق الأوسط.. منظمتنا التي تسعى للمساعدة في الفهم تود أن تقدم لك فرصة للرعاية".

وتابعت المنظمة في رسالتها أنها لاحظت دعم التيك توكر الأمريكي للقضية الفلسطينية، مؤكدة احترامها لإخلاصه في القضايا المهمة، ومع ذلك فهي تعتقد أنه قد يكون هناك بعض سوء الفهم والتصورات الخاطئة فيما يتعلق بإسرائيل.

وقالت المنظمة لغاي كريستنسن: "لقد وقعت في فخ أكاذيب الكلب المسعور"، وأضافت أنها على استعداد لعرض مبلغ 5 آلاف دولار عليه لبدء البث المباشر والتعهد بدعمه لإسرائيل.

التزويد بالموارد والخبراء

وأضافت المنظمة الصهيونية في رسالتها للتيك توكر الأمريكي: "نحن نهدف إلى تزويدك بالموارد والخبراء الذين يمكنهم جعلك ترى الحقيقة"، مشددة على أن صوته مؤثر وتعتقد المنظمة أنه من الضروري عدم نشر أكاذيب الإرهابيين عن طريق الصدفة، كما أنها تتطلع إلى "العمل معًا" لتعزيز "المزيد من الحقيقة في العالم".

فلسطين حرة

علق غاي كريستنسن على هذه الرسالة قائلًا: "هذا أمر فظيع.. لقد رأيت منشئتي محتوى آخرين يتحدثون عن كيفية حصولهم على الأموال لدعم إسرائيل.. وأعتقد أن هذا الأمر مثير للاشمئزاز تمامًا".

وأكد التيك توكر الأمريكي أنه لن يبيع الفلسطينيين بأي مبلغ من المال، موجهًا رسالة للمنظمة الصهيونية قائلًا: "لن يمكنك شراء دعمي للإبادة الجماعية.. هذا مقزز.. ووصف الفلسطينيين بالكلاب المسعورة والإرهابيين.. بحقك ما حجم العنصرية التي يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات منها؟ فلسطين حرة".