عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اتهامات وخلافات تضرب حكومة الاحتلال.. نتنياهو يتهم الاستخبارات بالتراخي ثم يتراجع ويعتذر

يتعرض رئيس الوزراء
يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجوم واسع النطاق

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى هجوم واسع النطاق من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تخلص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر الجاري.

بنيامين نتنياهو

انتقادات شديدة لنتنياهو 

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على الإنذار المبكر الذي تلقاه من كل من رئيس الشاباك وأمان حول هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر.

وكتب نتنياهو في حسابه على “إكس”: "خلافا للادعاءات الكاذبة: لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس".

وأضاف أن التقييم الاستخباراتي للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين هو أن حماس لن تبادر إلى خطوة هجومية: "جميع المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك رئيس جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الشاباك، قدروا أن حماس "تم ردعه".

txt

بعد الهجوم عليه.. نتنياهو يعتذر: أخطأت وأدعم الأجهزة الأمنية

txt

أول تعليق من جيش الاحتلال على تغريدة نتنياهو بشأن هجوم حماس

وأكد نتنياهو أن هذا هو التقييم الذي تم عرضه مرارا وتكرارا على رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع قوات الأمن وأجهزة المخابرات، بما في ذلك حتى قبل اندلاع الهجوم.

ورد الوزير في حكومة الطوارئ بيني جانتس، صباح اليوم، على كلام نتنياهو، فكتب على حساب “إكس”، أن على رئيس الوزراء التراجع عن تصريحه: "عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وتقرر القيام بالأشياء الصحيحة وتعزيز القوات بطريقة تمكنهم من إدراك ما نطلبه منهم وأي تصرف أو تصريح آخر يضر بصمود الشعب وقوته".

وسئل نتنياهو أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك عن مسؤوليته عن هجوم حماس، لكنه رفض مجددا قبول تحمله أي مسؤولية، أسوة بتصريحاته السابقة منذ بدء الحرب على غزة.

بيني جانتس

نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء 

وقال "بعد الحرب سيتعين على الجميع تقديم إجابات على الأسئلة الصعبة لقد حدث إغفال رهيب هنا وسيتم التحقيق فيه بدقة. مهمتي هي إنقاذ البلاد"

ونتيجة لتلك التصريحات اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتجاوزه الخط الأحمر بالتهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر، يوم شنت حركة المقاومة الفلسطينية هجومًا غير مسبوق على الكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال لابيد إن نتنياهو “تجاوز خطًا أحمر” بإلقاء اللوم على أجهزة الأمن والدفاع في فشل إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف لابيد عبر حسابه على منصة "إكس" “في حين أن جنود وقادة الجيش يقاتلون ببسالة ضد حماس وحزب الله، فإنه يحاول إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم".

ولفت إلى أن مثل هذه المحاولات للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف جيش الاحتلال أثناء  حربه.

يائير لابيد

اعتذار نتنياهو وحذف التغريدة 

وبعد الهجوم عليه، قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اعتذارًا بشأن تصريحاته عن "فشل المخابرات" بشأن هجوم 7 أكتوبر، قائلًا: "كنت مخطئا في حديثي، وأدعم الأجهزة الأمنية كافة".

وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس" "أخطأت ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك. وأعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية".

وأضاف: "أقوم بتعزيز رئيس الأركان وقادة وجنود إسرائيل الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل المنزل معًا سوف نفوز".

وكان نتنياهو تعرض منذ الصباح، لهجوم شرس من قبل عضو مجلس وزراء الحرب زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس، وكذلك زعيم المعارضة يائير لابيد، بسبب منشور كتبه على حسابه بمنصة "إكس"، يصر فيه على أنه لم يتلق أي تحذيرات من "نوايا الحرب" لحماس في أي مرحلة.

وبعد تزايد الغضب بسبب تعليقاته التي تلوم أجهزة الأمن والاستخبارات على هجوم 7 أكتوبر المدمر، حذف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي،  منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وأجبرت الانتقادات الحادة التي انهالت على نتنياهو على حذف التغريدة التي حمل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسؤولية الفشل أمام حماس.

نتنياهو 

إسرائيل تعترف بالفشل 

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حذف التغريدة التي اتهم فيه أجهزة الاستخبارات بالفشل، إلا أنه لم يظهر أي تحمل للمسؤولية بعد.

وكان نتنياهو عقد مساء أمس أول مؤتمر صحفي منذ بدء الحرب، وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل.

وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن واكتفى بالقول "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".

ويعترف نتنياهو بالفشل التي اتبعها القادة الإسرائيليون بعد هجوم حماس، ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أقر بالفشل في أول مؤتمر صحفي بعد اندلاع الحرب.

وأيضا رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، بعث برسالة إلى عناصر الجهاز يتحمل فيها المسؤولية.

txt

بعد هجوم شرس عليه.. تحرك سريع من نتنياهو بشأن منشوره على "إكس"

txt

داعيًا للتوجه إلى الجنوب.. نتنياهو: الحرب داخل غزة ستكون صعبة وطويلة

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا، إنه فشل في توقع هجوم حماس.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إنه يتحمل جزءا من المسؤولية، لكونه كان قاد إسرائيل لمدة 12 شهرا بين عامي 2021و 2021، وفي هذه الفترة كانت حماس تعد العدة لهجومها المباغت.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل خلال توغل حماس، من بينهم 310 جنود على الأقل، وفقا للحكومة الإسرائيلية وتم احتجاز ما لا يقل عن 229 رهينة في غزة، وتم إطلاق سراح أربعة رهائن في وقت سابق.

قوات الاحتلال الإسرائيلي 
نتنياهو حماس بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة لنتنياهو غزة بيني جانتس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

جيش الاحتـ ـلال: تأكدنا من احتجاز 230 جنديا إسرائيليا في غزة

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

بعد الهجوم عليه.. نتنياهو يعتذر: أخطأت وأدعم الأجهزة الأمنية

أول تعليق من جيش الاحتلال على تغريدة نتنياهو بشأن هجوم حماس

تصريحات نتنياهو بشأن هجوم حماس تفجر عاصفة غضب داخل إسرائيل

تجاوز الخط الأحمر.. لابيد يهاجم نتنياهو: تهرب من مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

حملة السيسي تبرز قرار الوطنية للانتخابات بشأن قواعد وإجراءات التظلم والطعن

البيئة: متابعة على مدار الساعة لإحكام السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة

تشكل خطرا على الجنود.. مشكلة كبيرة تواجه الدبابات الإسرائيلية المتوجهة إلى غزة

اتهامات وخلافات تضرب حكومة الاحتلال.. نتنياهو يتهم الاستخبارات بالتراخي ثم يتراجع ويعتذر

أوفربرايس جديد على أسعار هيونداي اكسنت  RB

وزيرا خارجية مصر وبلجيكا: ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية ملحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

سر الخلطة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون بيض

هجوم إسرائيلي على محمد رمضان| استفزهم بـ دور «مرعب» فشنوا حملة عليه

منع المساعدات عقاب جماعي للشعب.. رسالة أنجلينا جولي بشأن حرب غزة وإسرائيل

فيديو

ليست عن الزلازل.. رسالة جديدة من العالم الهولندي.. فيديوجراف

الخطة ليست فلسطين فقط.. نتنياهو يوجه رسالة لمواطني إسرائيل المسلمين| فيديو

سيارات متفحمة وجثامين.. شاهد آثار حادث طريق إسكندرية «فيديوجراف»

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ