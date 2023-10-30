عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حملة قوية على السوشيال ميديا لوجود بديل مصري للمشروبات الغازية الداعمة لإسرائيل

حملة قوية على السوشيال
حملة قوية على السوشيال ميديا لوجود بديل مصري للمشروبات الغاز

يتساءل العديد من المواطنين عن بدائل المشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكالا وشويبس وغيرها التي تنتمي كلها لشركات أجنبية والذي دفع الشعب المصري إلى إطلاق حملة المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل.

تعتبر حملة المقاطعة من أهم التحركات التي اتخذها الجانب العربي لدعم الشعب الفلسطيني بعد ذلك الحرب الدامية، التي انتهكت جميع القواعد الدولية الإنسانية.

وحرص جميع المواطنين على معرفة جميع المنتجات المقاطعة التي تدعم الجيش الإسرائيلي، كي يتم العزوف عن شراء تلك المنتجات دعمًا للقضية الفلسطينية.

ومنذ الأمس تقريبا قامت حملة قوية جدا على الإنترنت لدعم مشروب غازي مصري بدلا من المشروبات الغازية الأجنبية ، الذي يطلق عليه اسم "V7" ، وبسرعة جدا شاركها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين المشروب المصري بأنه من أفضل النكهات التي تذوقوها في حياتهم.

حملة قوية على السوشيال ميديا لوجود بديل مصري للمشروبات الغازية الداعمة لإسرائيل


ويتوفر مشروب V7 بنكهات مختلفة مثل الأناناس والليمون نعناع والرمان والبيناكولادا وغيرها.

حققت الحملة تفاعل كبير في الدول العربية المختلفة في سبيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك بعدما صرح العديد من الشركات دعمها لجيش الاحتلال إما عن طريق إرسال وجبات مجانية لهم، أو تخصيص جزء من أرباحها لدعمهم، وهو الأمر الذي أثار شرارة الغضب بين المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

سعره أرخص في الشتاء.. أفضل تكييف سبليت 1.5 حصان بمصر

بكاميرا 50 ميجابكسل وأقوى بطارية.. أفضل موبايل سامسونج في مصر ب5000 جنيه

اضطرابات قلق واكتئاب.. دعوى قضائية ضد إنستجرام بسبب تدمير الصحة العقلية للشباب

شاب فلسطيني يكتب وصيته على فيسبوك قبل قصفه بساعات

صنع في مصر.. أرخص موبايل شاومي بإمكانيات فائقة وسعر 4000 جنيه

كيف استغلت إسرائيل خرائط جوجل لدعم جيشها أمام أهالي غزة| اعرف الحكاية

كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل Honor الجديد بإمكانيات غير مسبوقة وسعر بسيط

سامسونج تستعد لإطلاق أفضل موبايل اقتصادي في 2023

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة

تكميم أفواه وفسخ عقود.. فضيحة داخل الملاعب الأوروبية ضد اللاعبين العرب والمسلمين

رابطة مصنعي السيارات: الحكومة أزالت كل العوائق في مبادرة الاستيراد من الخارج

وزير الدفاع السعودي من أمريكا: يجب ردع أي توسع في الصراع بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ