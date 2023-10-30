يتساءل العديد من المواطنين عن بدائل المشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكالا وشويبس وغيرها التي تنتمي كلها لشركات أجنبية والذي دفع الشعب المصري إلى إطلاق حملة المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل.

تعتبر حملة المقاطعة من أهم التحركات التي اتخذها الجانب العربي لدعم الشعب الفلسطيني بعد ذلك الحرب الدامية، التي انتهكت جميع القواعد الدولية الإنسانية.

وحرص جميع المواطنين على معرفة جميع المنتجات المقاطعة التي تدعم الجيش الإسرائيلي، كي يتم العزوف عن شراء تلك المنتجات دعمًا للقضية الفلسطينية.

ومنذ الأمس تقريبا قامت حملة قوية جدا على الإنترنت لدعم مشروب غازي مصري بدلا من المشروبات الغازية الأجنبية ، الذي يطلق عليه اسم "V7" ، وبسرعة جدا شاركها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين المشروب المصري بأنه من أفضل النكهات التي تذوقوها في حياتهم.

حملة قوية على السوشيال ميديا لوجود بديل مصري للمشروبات الغازية الداعمة لإسرائيل



ويتوفر مشروب V7 بنكهات مختلفة مثل الأناناس والليمون نعناع والرمان والبيناكولادا وغيرها.

حققت الحملة تفاعل كبير في الدول العربية المختلفة في سبيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وذلك بعدما صرح العديد من الشركات دعمها لجيش الاحتلال إما عن طريق إرسال وجبات مجانية لهم، أو تخصيص جزء من أرباحها لدعمهم، وهو الأمر الذي أثار شرارة الغضب بين المواطنين.