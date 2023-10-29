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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاحباط هجوم صاروخي.. الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف على جنوب لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قصف مجموعة في جنوب لبنان كانت تستعد لتنفيذ هجوم صاروخي مضاد للدبابات بالقرب من مجتمع أفيفيم الشمالي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يأتي الحادث وسط هجمات صاروخية عنيفة متكررة من قبل جماعة حزب الله اللبنانية على شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بإطلاق قذائف هاون تجاه مواقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة على الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان في منطقة جبل دوف على الحدود الشمالية، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية.

وأضاف جيش الاحتلال أن جميع المقذوفات هبطت في مناطق مفتوحة، ولم تسبب أي إصابات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ترد بقصف مدفعي ضد مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

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