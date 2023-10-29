خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

أكد سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمي أن النادي الأهلي استحق ركلة جزاء لصالح لاعبه الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول، أمام مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في الدوري الإفريقي.

وتعرض بيرسي تاو لإعاقة في الدقيقة ٩٠+١ من المغربي عبد المنعم بوطويل، مدافع صن داونز، ولم يحتسب حكم اللقاء أي ركلة جزاء، وسط جدل كبير.

وقال سمير عثمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة أمام صن داونز ”.

وتابع: “عبد المنعم بوطويل لاعب صن داونز دفع بيرسي تاو، مهاجم الأهلي بذراعه لذلك هناك ركلة جزاء للنادي الأهلي لم تحتسب”.

الأهلي ضد صن داونز

وفاز صن داونز بهدف نظيف على نظيره الأهلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.