نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على هزيمة صن داونز في القاهرة

خسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك عبر حسابه علي فيسبوك "صن داونز يفوز علي الاهلي في أقل ماتش لصن داونز علي ملعبه أخر ٣ سنوات والاهلي ليس بشخصية الموسم الماضي والأهلي قادر على الفوز في ستاد القاهرة في وسط جمهوره"

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.