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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول رد فعل لـ كولر بعد الخسارة من صن داونز

كولر
كولر

خسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بفيسبوك فى تصريح على لسان كولر، "قمنا بأداء جيد في الشوط الأول، وكان علينا أن نبذل جهد بشكل أكبر في الهجوم، والهدف جاء بغلطة بسببنا، لدينا ضربة جزاء ولا اعلم اين الفار ولا أجد وظيفة له ، وعلينا التعويض في القاهرة".


ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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