نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي وصن داونز: النتيجة مرضية مقارنة بفارق الأداء

علق الفنان نبيل الحلفاوي على هزيمة النادى الأهلى مساء اليوم الاحد من نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعبر صفحته الشخصية على موقع “إكس” تويتر سابقاً ” كتب الحلفاوي معلقاً قائلاً "خسارة. الحلو ما يكملش، تفوق صنداونز أفسده تجاهل الحكم والڤار ومخرج المباراة لمراجعة لعبة تاو، إفريقيا، المهم النتيجة مرضية مقارنةً بفارق الأداء، وإن شاء الله يكون المشهد مختلفا في القاهرة"

وتلقي الاهلي هزيمة مفاجئة من صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.