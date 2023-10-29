حسن المستكاوي للأهلى بعد فوز صن داونز: مطلوب منكم الكثير في القاهرة

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي رسالة للاعبي الاهلي عقب الخسارة بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكتب المستكاوي عبر حسابه علي تطبيق اكس: "‏انتهت المباراة، والأهلي مطالب بشخصية هجومية وأداء متوازن في العودة، صحيح هناك ضربة جزاء لبيرسي تاو ( برأي خبير التحكيم ) .. لاعبو صن داونز يلعبون برائحة برازيلية يستمتعون باللعب ويلعبون بهدوء، وجمهورهم يستمتع بلعبهم . وقد أهدروا كل الفرص، وهذا يفسر غياب الالقاب عنهم، بينما للاهلي فرصة واحدة، الكثير مطلوب في القاهرة ."

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

