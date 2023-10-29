مرموش يسجل هدفين في تعادل فرانكفورت مع دورتموند بالدوري الألماني

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند، بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

وسجل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فرانكفورت هدفين في ثلاثية آينتراخت، وذلك في الدقائق ٨ ، ٢٤ الأول جاء من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق فارس شعيبي في الدقيقة ٦٨.

وجاءت ثلاثية بوروسيا دورتموند عن طريق كل من سابيتزر وموكوكو وبراندت في الدقائق ٤٦، ٥٤، ٨٢.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد ٢١ نقطة من جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يأتي فريق فرانكفورت في المركز السابع برصيد ١٤ نقطة.