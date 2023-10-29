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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري يوضح معنى نبوءة إشعياء

الأزهر
الأزهر

أكد الدكتور السيد سعيد الشرقاوي من علماء الأزهر الشريف، أن الكثير يبحث عن ما هي نبوءة إشعياء، بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عنها بفيديو منتشر له.

وقال سعيد الشرقاوي، إن إشعياء هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وكان مرسل في القرن الثامن قبل الميلاد، أي سنة 700 قبل الميلاد، وكان له بعض التنبؤات التي كانت تحدث في المستقبل.

وأضاف سعيد الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن نبوءة إشعياء، بها أشياء خاصة بمصر والعراق وفلسطين، إسرائيل والمنطقة بالكامل.

ولفت إلى أن تفسير نبوءة إشعياء، التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيليـ تؤكد أن هناك كارثة سوف تحدث في هذه المنطقة.


 

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