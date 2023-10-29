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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات شركة الشرب والصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي   للتأكد من جاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث ولمراجعة موقف المعدات في إدارة الأزمات والطوارئ ، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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وقام محافظ الغربية بالمرور على جميع المعدات المصطفة حيث تم اصطفاف معدات الشركة والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع بأحجام وأنواع مختلفة من لوادر وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة وقام بتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة في المحافظة والمستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات الموجودة بالمحافظة.

وأكد محافظ الغربية خلال تفقده، تكليفه لكافة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتنظيم اصطفاف ميداني لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية كل في نطاقه لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات مشيرا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

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وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

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محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مدينة زفتى لمواجهة الطوارئ والأزمات

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة اصطفاف المعدات والسيارات بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للوقوف على سلامة وجاهزية معدات وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وبحضور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه مياه والصرف الصحي بالغربية.

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إدارة الأزمات والكوارث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاعات الخدمية الوحدات المحلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس

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