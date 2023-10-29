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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 16 شخصا وإصابة 27 آخرين.. جيش الاحتلال يقصف شمال قطاع غزة

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 16 شخصا وإصابة 27 آخرين في قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق شمال القطاع.

وقالت داخلية غزة: “قصف إسرائيلي أدي إلي استشهاد 16 شخصا وإصابة 27 آخرين شمال قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، بشار مراد، إن إخلاء المستشفي مستحيل لعدم وجود مكان لاستيعاب الجرحى.

وأكد مدير مستشفى القدس، أن “المستشفي يأوي أكثر من 14 ألف نازح وعشرات المصابين”.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، أعلن في وقت سابق من اليوم، تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف محيط المستشفى.

بدوره، أعرب الصليب الأحمر الدولي، عن قلقه إزاء العواقب تحذيرات إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس.

وكتب الصليب الأحمر، عبر منصة “إكس”، “نشعر بقلق عميق إزاء العواقب المحتملة للتهديدات الإسرائيلية الصادرة إلى مستشفي القدس.. المستشفى مليء بالمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من العائلات التي لجأت إلى هناك”.

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وأضاف: “القانون الدولي الإنساني واضح: يجب حماية المستشفيات من قبل جميع أطراف النزاع.. عندما يطلب من المستشفيات الإخلاء، لا يمكن للجميع المغادرة.. ليس من الممكن ببساطة نقل الجرحى أو أولئك الذين يعانون من العناية المركزة أو مشاكل التنقل”.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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