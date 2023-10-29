برنامج “تفاصيل” يعرض مأساة فتاة مع ظهور مفاجئ لأخرى تدعي قرابتها لها

قالت فتاة إنها تعيش مأساة منذ 5 سنوات بسبب ظهور فتاة بشكل مفاجئ تدعى أنها شقيقتها.

وأوضحت الفتاة، خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم نهال طايل، أنها خلال مرحلة الثانوية العامة تقربت منها فتاة تحمل نفس اسمها.

يرفضون تغيير اسم الفتاة



وتابعت الفتاة، أنها سألت والدها عن تلك الفتاة، وأكد لها أنه لا يعرفها ومن ثم قال بالاتصال بشقيقته الذى أخبرته أنها وجدت فتاة منذ 19 عاما وسجلت تلك البنت على أسم والدها.

وأشارت الفتاة، إلى أن العلاقات بين والدها وأهله مقطوعة منذ سنوات طويلة، ويرفضون تغيير اسم الفتاة أو الاعتراف بها.