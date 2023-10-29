عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قذائف صاروخية من الأراضي السورية ضد الجيش الإسرائيلي

صدى البلد

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الأحد، علي منصة أكس/تويتر، تأكيد برصد عدد من القذائف الصاروخية انطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 

وأفاد دانييل هاجاري، أن القذائف الصاروخية التي انطلقت من الأراضي السورية سقطت في منطقة مفتوحة، وردت قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر تلط الرشقات الصاروخية.

 

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، قال في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن القوات الإسرائيلية تواصل توسيع عملياتها القتالية تدريجيا وفقا للخطط الموضوعة لتحقيق هدف الحرب. 

 

وأضاف دانييل هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي يواصل الضربات الجوية الجماعية لحماية قواته وتدمير أهداف حماس.

 

كرر هاجاري أيضا دعوة إسرائيل للمدنيين في شمال غزة للانتقال إلى الجنوب. وأكد أن عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة يبلغ 239. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنهم ملتزمون بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة. 

 

وبعد عصر اليوم، نشر دانيال هاجاري، تغريدات علي حسابه بموقع أكس، مشيرا إلي اعتراض مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلية لإطلاقين صواريخ، وسقط آخر في منطقة مفتوحة. وأفاد أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار على مصادر الهجوم.

 

كما أكد وقوع عدة عمليات إطلاق صاروخي باتجاه منطقتي المالكية والعرامشة، لكنها لم تسفر عن ضحايا. وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر الهجوم ايضا. 

 

وأفاد وفقا للتغريدات، أن الطيران الحربي قصف البنية التحتية العسكرية لحزب الله، ردا على عمليات إطلاق نفذت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دوف، في وقت سابق اليوم. وفي أعقاب التقرير الأولي عن حالة الاستنفار في شمال الأراضي المحتلة، تم رصد ثلاث عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة. 

 

وأكد أيضا هجوم طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة من المقاومين في منطقة جبل دوف، وهي المجموعة التي نفذت مهام باتجاه الأراضي المحتلة في وقت سابق من هذا اليوم. كما تم خلال الهجوم تدمير العديد من الأسلحة علي حد زعمه.

الجيش الإسرائيلي القذائف الصاروخية الأراضي السورية الأراضي الفلسطينية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بعد إجبار طائرة إسرائيلية على تغيير وجهتها بداغستان

ترشيحاتنا

الوداد يهزم الترجي بهدف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

بايدن يؤكد: الولايات المتحدة ترفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

المرصد السوري: طائرة حربية أمريكية تقصف محيط مدينة البوكمال قرب حدود العراق

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: المساعدات أمام معبر رفح يجب أن تدخل غزة

لماذا صلاة العشاء ثقيلة؟.. 7 أسباب ينبغي أن يعرفها المتكاسلون عنها

حقوقي: ما يحدث في غزة أسوأ جريمة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوان الثلاثي على مصر .. الثورة الجزائرية السبب في انضمام فرنسا ماالقصة؟

اختار الموت وحيدا بدل وجع الفراق.. كيف تنبأ ماثيو بيري بطريقة رحيله؟

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

مأساة.. انهيار فرد إنقاذ بعد إخراج طفلة من تحت الأنقاض بـ فلسطين

فيديو

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ