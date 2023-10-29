قذائف صاروخية من الأراضي السورية ضد الجيش الإسرائيلي

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الأحد، علي منصة أكس/تويتر، تأكيد برصد عدد من القذائف الصاروخية انطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد دانييل هاجاري، أن القذائف الصاروخية التي انطلقت من الأراضي السورية سقطت في منطقة مفتوحة، وردت قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر تلط الرشقات الصاروخية.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، قال في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن القوات الإسرائيلية تواصل توسيع عملياتها القتالية تدريجيا وفقا للخطط الموضوعة لتحقيق هدف الحرب.

وأضاف دانييل هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي يواصل الضربات الجوية الجماعية لحماية قواته وتدمير أهداف حماس.

كرر هاجاري أيضا دعوة إسرائيل للمدنيين في شمال غزة للانتقال إلى الجنوب. وأكد أن عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة يبلغ 239. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنهم ملتزمون بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة.

وبعد عصر اليوم، نشر دانيال هاجاري، تغريدات علي حسابه بموقع أكس، مشيرا إلي اعتراض مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلية لإطلاقين صواريخ، وسقط آخر في منطقة مفتوحة. وأفاد أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار على مصادر الهجوم.

كما أكد وقوع عدة عمليات إطلاق صاروخي باتجاه منطقتي المالكية والعرامشة، لكنها لم تسفر عن ضحايا. وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر الهجوم ايضا.

وأفاد وفقا للتغريدات، أن الطيران الحربي قصف البنية التحتية العسكرية لحزب الله، ردا على عمليات إطلاق نفذت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دوف، في وقت سابق اليوم. وفي أعقاب التقرير الأولي عن حالة الاستنفار في شمال الأراضي المحتلة، تم رصد ثلاث عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وأكد أيضا هجوم طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة من المقاومين في منطقة جبل دوف، وهي المجموعة التي نفذت مهام باتجاه الأراضي المحتلة في وقت سابق من هذا اليوم. كما تم خلال الهجوم تدمير العديد من الأسلحة علي حد زعمه.