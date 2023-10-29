تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرت فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصنداونز خلال إياب نصف النهائي من الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وعبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" كتب احمد حسن قائلاً: "رسميًا.. شركة تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي"

وتلقي الاهلي هزيمة مفاجئة من صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.