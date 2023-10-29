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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تغادر مطار جوهانسبرج بعد الخسارة من صن داونز

الأهلي
الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، مطار جوهانسبرج منذ قليل في طريقها للعودة إلى مصر بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

 من ناحية أخرى أكد مارسيل كولر أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل. 

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب: قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.

وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت ما بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.

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