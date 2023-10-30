بكوبين دقيق.. طريقة عمل كعك الحليب السريع

إذا كنتي من محبي المخبوزات نقدم لكي اليوم طريقة عمل كعك الحليب

مقادير كعك الحليب:

كوبين دقيق

كوب سكر غير مطحون

نص كوب نشا

معلقة صغيرة مليانة محلب

معلقة صغيرة مليانة فانيليا

معلقة صغيرة مليانة بيكنيج بودر

رشة ملح

بيضة

كوب لبن سائل

كوب زيت

المقادير كلها تعير بكوب واحد



الطريقة :

نضع في وعاء النواشف مع بعض(الدقيق والبيكنيج بودر والملح والنشا والمحلب والفانيليا ).

نضع على الخلاط السكر والزيت والحليب السائل والبيضة ونخلطهم مع بعض ليدوب السكر تمام .

توضع السوائل فوق النواشف وتعجن العجينة جيدا لتصبح عجينة ناعمة وملساء وتترك لترتاح ساعة مش اقل من ساعة.



تقطع العجينة الى قطع صغيرة وتؤخذ قطعة ويضغط عليها براحة الكف والاصابع ثم تشكل على شكل اسطواني رفيعةكلما رفعتيها بتكون افضل ثم تلصق الاطراف ببعض حتى تعطي شكل كعك .

تصف بالصواني من غير دهن اي صينية ويفضل بصواني تيفال او يويوضع ورق زبدة في الصينية غير التيفال .



يحمى الفرن مسبقا وتدخل صينية الكعك على درجة حرارة 160 لمدة 7دقائق ثم نرفع درجة الحرارة الى 180ليستوي الكعك ويتحمر من تحت بعدهانطفي النارمن تحت ونشغل عليه ليتحمر من فوق ثم يخرج الكعك من الفرن ويترك ليبرد.