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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الاشتراك بحفل تخرج الدفعة الـ 73 لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس حفل تخرج الدفعة الـ 73 لطلاب كلية الآداب، وذلك بدار المدرعات بالقاعة الذهبية خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، وأشراف الدكتور محمد ابراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع حسن، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد سالم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن علي الطلاب الراغبين في المشاركة التواصل مع ادارة العلاقات العامة الدور الاول بكلية الآداب.

وأشارت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، الطلاب الراغبين في الاشتراك بحفل تخرج الدفعة الـ 73 لطلاب كلية الآداب، سرعة دفع رسوم الحفل علمًا بأن اخر موعد للدفع هو الأحد 5 نوفمبر 2023، والأولوية بأسبقية الدفع.

وأضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن رسوم الاشتراك بالحفل 900 جنيه تشمل عدد 2 مرافقين ، الروب ، الكاب ، الوشاح ، شهادة تقدير فايل قطيفة ، صورة للطالب ، ضيافة.

ويحضر الاحتفالية أعضاء هئية التدريس بالكلية والطلاب المكرمين وأولياء أمور الطلاب وذويهم .

ويشمل الحفل تقديم فقرات فنية وأغانى وطنية وتواشيح دينية للطلاب، وكلمات لأعضاء هيئة التدريس للتهنئة بالطلاب.

وفى ختام الحفل يتم توزيع الشهادات والأوسمة والقلادات أوائل القسم والطلاب والتقاط الصور التذكارية.

وكان قد نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس لقاء تعريفيا بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة وقيادات الكلية ومنسقي البرامج : ( الدراسات البينية والانجليزية - الدراسات العبرية والإسرائيلية - التقنية الرقمية للمعلومات الرقمية "الجيوماتكس"  ) ، وذلك تحت رعاية أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج الدكتورة نادية حشيش ، الدكتور أحمد صلاح ، الدكتور مصطفى هاشم  نيابة عن الدكتور معوض بدوى.

بدأ الحفل بتلاوة الطالب أحمد عبدالله من برنامج الدراسات الإنجليزية البينية آيات من الذكر الحكيم ، ثم قام الحضور بإنشاد السلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين.

كلية الاداب جامعة عين شمس حفل تخرج الدفعة الـ 73 طلاب Jobs Education

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