مستشفى القدس: العدوان الإسرائيلي طالبنا بالإخلاء.. ونضم مصابين في العناية المركزة

قال بشار مراد، مدير مستشفى القدس، إن العدوان الإسرائيلي طالبنا بإخلاء المستشفى بشكل عاجل، سواء بالاتصال أو بالرسائل، منوها بأن المستشفى تواصلت مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة.

وأضاف “بشار مراد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، “أخبرنا المسئولين بعدم القدرة على إخلاء المستشفى، فهي تضم أكثر من 14 ألف نازح وأكثر من 80 مصابا، وآخرين داخل العناية المركزة”، لافتا إلى أن المستشفى حصلت بحكم من المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم إخلاء المستشفى.

وتابع أن الهلال الأحمر الفلسطيني مسئول عن خدمة الإسعاف والطوارئ، وتم نقل مركز إسعاف غزة إلى مستشفى القدس، لكونه مكان أمن