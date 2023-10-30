مجزرة جديدة وشيكة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفي القدس بـ25 غارة جوية

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، ، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف عنيف محيط مستشفى القدس غرب قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة لـ حركة حماس، أن أكثر من 25 غارة إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

وعلى جانب آخر، قال بشار مراد، مدير مستشفى القدس، إن العدوان الإسرائيلي طالبنا بإخلاء المستشفى بشكل عاجل، سواء بالاتصال أو بالرسائل، منوها بأن المستشفى تواصلت مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف مراد: "أخبرنا المسئولين بعدم القدرة على إخلاء المستشفى، فهي تضم أكثر من 14 ألف نازح وأكثر من 80 مصابا، وآخرين داخل العناية المركزة"، لافتا إلى أن المستشفى حصلت بحكم من المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم إخلاء المستشفى.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني مسئول عن خدمة الإسعاف والطوارئ، وتم نقل مركز إسعاف غزة إلى مستشفى القدس، لكونه مكان أمن.

كما حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مستشفى القدس، مؤكدة أنه يجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته.

وقالت حماس، في بيان: "نحذر من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته”.