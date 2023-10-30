كوارث الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفي الصداقة التركي للسرطان في غزة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تكثف غاراتها في محيط مستشفى الصداقة التركي المتخصصة في علاج مرضى السرطان بـ قطاع غزة.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى الصداقة التركي بـ غزة، إن أضرار كبيرة لحقت بـ مبنى المستشفى مع تجدد قصف قوات الاحتلال إسرائيلي لمحيطه مرات عدة.

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، الأحد، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف عنيف محيط مستشفى القدس غرب قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة لـ حركة حماس، أن أكثر من 25 غارة إسرائيلية في محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

كما حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مستشفى القدس، مؤكدة أنه يجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته.

وقالت حماس، في بيان: "نحذر من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته”.