انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في شمال قطاع غزة

أفادت شبكة “سكاي نيوز”، نقلا عن مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارات متواصلة وعنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن أمريكا نجحت في إقناع إسرائيل بإعادة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة.

وكان التليفزيون الرسمي الفلسطيني، أفاد بعودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، بعد انقطاع دائم أكثر من يوم، شنت خلاله إسرائيل أعنف حملة قصف على غزة منذ يوم السابع من أكتوبر.

كما نددت منظمات دولية، بانقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، والتي قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية"، ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وكانت شبكة الإنترنت والاتصالات الأرضية والخلوية عبر الشبكتين داخل غزة قد قطعت مساء الجمعة بدون سابق إنذار، وانقطعت غزة عن العالم.