الخميس القادم بداية الموسم السابع من حبر سري.. تعرف على أول ضيوفه

تبدأ الإعلامية أسما إبراهيم يوم الخميس القادم بعرض أولى حلقات برنامج حبر سري في موسمه السابع.



ومن المفترض أن تستضيف أسماء إبراهيم خلال هذه الحلقة الدكتور مصطفى الفقي، الذي حاول خلال الحلقة على قراءة المشهد السياسي والحديث عن الأزمة الفلسطينية وأزمة الشعب الفلسطيني وما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال.



أسماء إبراهيم

كشفت الإعلامية اسما إبراهيم، عن أكثر الحلقات حساسية خلال حلقات برنامج "حبر سري" في رمضان الماضي، قائلة: "حلقة المنتج محمد مختار كان فيها حساسيات شوية بسبب تصريحات شخصية مقحمة ولكن الحلقة كانت كويسة وعملت لغط وسمعت وكنت مبسوطة جدا".

وكانت اسما إبراهيم، قد أعلنت في لقاء بكاميرا "حديث القاهرة"، على هامش المشاركة في حفل ايمي جالا في دبي، عن تجهيزها للموسم الجديد من برنامج حبر سري، قائلة: “بحضر موسم جديد من حبر سري، وفي ناس كتير طلبت نعمل موسم جديدة، وممكن أسبوعين ونرجع ”.

تفاصيل برنامج حبر سري

برنامج حبر سري برنامج حواري يعرض أسبوعيا وتحديدا يوم الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة السادسة والنصف عبر قناة القاهرة والناس.



