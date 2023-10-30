فحص طبي يحسم مصير مصطفي شلبي من مواجهة الزمالك وزد

يخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي على هامش مران اليوم الاثنين استعدادا للقاء فريق زد المقبل .

حيث تعرض لاعب الزمالك لكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الخامسة لمسابقة دوري نايل ولم يستكمل المباراة.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي اليوم قبل المران للوقوف على تطورات الإصابة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة دوري نايل .