مستشار الأمن القومي الأمريكي:عنف المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة غير مقبول

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أنه من غير المقبول ممارسة العنف من قبل المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

على جانب آخر، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، إنه لا توجد نية أو خطط لدي الولايات المتحدة على الإطلاق لإرسال قوات أمريكية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أو غزة.

وأضافت هاريس لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، أن الفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كنت واضحة بأن قوانين الحرب يجب أن تطبق مع استمرار المساعدات الإنسانية.

وشددت على أنه لا يجب الخلط بين حماس والفلسطينيين المدنيين الذين يستحقون الأمن والمساعدات الإنسانية.