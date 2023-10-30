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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من المخابرات الإسرائيلية بعد اتهام نتنياهو لهم بـ"الفشل"

نتنياهو وبار
نتنياهو وبار

قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار ، سلم رسالة أمس الأحد إلى جميع موظفي ومتقاعدي الشاباك أمرهم فيها بعدم التعليق أو التفاعل مع تغريدة بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها الأجهزة الأمنية مسؤولية بالفشل الذي حدث في 7 أكتوبر.

وطالب بار عناصر الشاباك بالتركيز على غزة، قائلا، بحسب القناة العبرية: لدينا أكثر من مائتي التزام ومهمة وطنية يجب إكمالها".

في ليلة السبت والأحد، نشر رئيس الوزراء نتنياهو تغريدة نقل فيها فعليا المسؤولية عن هجوم حركة حماس إلى رؤساء أمان والشاباك.

وكتب "خلافا للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس".

وأضاف نتنياهو: "على العكس من ذلك، فإن جميع المسؤولين الأمنيين، وجميع قادة قوات الأمن ورئيس الشاباك، قدروا أن حماس تم ردعها".

ولم يستغرق وصول الانتقادات اللاذعة لكلمات نتنياهو وقتا طويلا. وقد استاء أعضاء حكومة الطوارئ، بقيادة جانتس وآيزنكوت، إلى جانب لاعبين آخرين في النظام السياسي الإسرائيلي، من التغريدة وهاجموا نتنياهو. وعلى خلفية هذا الهجوم، قام نتنياهو بحذف التغريدة وأصدر لاحقا اعتذارا.

وكتب نتنياهو "لقد كنت مخطئا. الأشياء التي قلتها بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن تقال وأعتذر عن ذلك".

وتابع "أقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن. معا سننتصر".

رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار رسالة الشاباك تغريدة بنيامين نتنياهو هجوم حركة حماس

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