بدون طبيب.. 4 مشروبات سريعة لحرق دهون الجسم

إذا كنتي تحاولين انقاص وزنك بدون ادوية او نظام غذائي يمكن الاعتماد علي مشروبات لزيادة سرعة حرق الدهن بالجسم

وقدمت اخصائية التغذية سالي البكري افضل اربع مشروبات باستخدمهم في رجيم الشخصي

الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات مثل الكاتشين والبوليفينولات التي تحفز عملية حرق الدهون وزيادة الأيض.

الزنجبيل: يحتوي على مركبات تعزز عملية الهضم وتحرق الدهون، كما أنه يساعد على تقليل الشهية وتعزيز الامتلاء البطني. ممنوع لاصحاب الضغط المرتفع

القرفة: تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وزيادة حرق الدهون، كما أنها تعمل كمنبه لعملية الأيض. ممنوع لاصحاب الضغط المرتفع

القرنفل: يحتوي على مركبات تعمل على تحسين عملية الأيض وزيادة حرق السعرات الحرارية.

وقد حذرت سالي من الاصراف في تناول مشروبات حرق الدهون وعدم تناولها لمرضي الضغط المرتفع والمنخفض ومرضي السكر الا بأشراف من طبيب