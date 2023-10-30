نائب وزير الصحة: نستهدف كافة فئات المجتمع بالرعاية الطبية

قال الدكتور طارق توفيق أمين نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ومقرر المجلس القومى للسكان ان وزارة الصحة أخذت على عاتقها ملف الزيادة السكانية لتضع سياسة سكانية للشعب المصرى.

وأضاف نائب وزير الصحة خلال الندوة التى عقدتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان " الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية" أن الوزارة تستهدف كل فئات المجتمع بالصحة الانجابية.

وأكد نائب وزير الصحة أن وزارة الصحة تستهدف ببرامج الرعاية الامومة والطفولة بالاضافة الى الاهتمام بالشباب فى سن المراهقه بعد فترة طويلة من إهمال تلك الشريحة.

واضاف ان استراتيجية وزارة الصحة الجديدة تعمل على كيفية تقديم الخدمات الصحية للأسرة وخاصة بالأماكن الأكثر احتياجا .

واشار الى ان وسائل تنظيم الأسرة متواجدة وتعمل الوزارة حاليا على توعيه المواطنين بضرورة التنظيم لمواجه التضخم السكانى الذى نعانى منه.

وأضاف نائب الوزير أنه بالنسبة للمراهقين قامت الوزارة باستحداث عيادات صديقة للبيئة وتوفير فحوصات ماقبل الزواج.