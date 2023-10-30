الأدلة الجنائية: الزيادة السكانية يقابلها ارتفاع فى الجرائم

قال اللواء دكتور محمد الزغبى مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام إن أى زيادة فى أعداد السكان يقابل بزيادة فى الجرائم المرتكبة.

وأضاف مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام خلال الندوة التى عقدتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تخت عنوان " الانعكاسات الامنية لقضية الزيادة السكانية" ان الزيادة السكانية تأكل جزء كبير من التنمية فى المجتمع مما يدفع الدولة لزيادة التنمية لمقابله ذلك التآكل.

وأشار إلى ان استراتيجية القطاع تهدف لحماية المصالح الاساسية للمجتمع ومكافحة الجريمة والجرائم المستحدثة.