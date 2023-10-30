القبض على المتهمين بسرقة طير الحبار من محمية طبيعية بمطروح

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (2 خفير خصوصى- مقيمين بدائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح) لقيامهما بسرقة (عدد من طيور الحبار) من داخل محمية طبيعية "كائنة بدائرة قسم شرطة الحمام" -تابعة لإحدى الشركات محل عمل أحد المتهمَين- وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بقيامهما ببيع الطيور لـ(مالك مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بمدينة مطروح "حسن النية") بإستدعاء الأخير قرر شرائه لتلك الطيور ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة , تم بإرشاده ضبط 30 طائر وأضاف بنفوق الباقين أثناء عملية النقل

وفى مديرية أمن قنا من ضبط (ربة منزل وعاطل "له معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) لقيامهما بإستدراج سائق سيارة "أجرة" وسرقة (السيارة "الأجرة"- هاتف محمول) منه وقيام العاطل بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى إلى إصابة السائق بالقدم.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على متعلقاته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم "فرد محلى وطلقتين" والسيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.