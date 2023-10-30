عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة طير الحبار من محمية طبيعية بمطروح

طيور الحبار
طيور الحبار

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (2 خفير خصوصى- مقيمين بدائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح) لقيامهما بسرقة (عدد من طيور الحبار) من داخل محمية طبيعية "كائنة بدائرة قسم شرطة الحمام" -تابعة لإحدى الشركات محل عمل أحد المتهمَين- وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بقيامهما ببيع الطيور لـ(مالك مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بمدينة مطروح "حسن النية") بإستدعاء الأخير قرر شرائه لتلك الطيور ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة , تم بإرشاده ضبط 30 طائر وأضاف بنفوق الباقين أثناء عملية النقل

وفى مديرية أمن قنا من ضبط (ربة منزل وعاطل "له معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) لقيامهما بإستدراج سائق سيارة "أجرة" وسرقة (السيارة "الأجرة"- هاتف محمول) منه وقيام العاطل بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته مما أدى إلى إصابة السائق بالقدم.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على متعلقاته، وتم بإرشادهما ضبط (السلاح المستخدم "فرد محلى وطلقتين" والسيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية العناصر الإجرامية امن مطروح خفير خصوصي قسم شرطة الحمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

ترشيحاتنا

بحوزتهم مليون ونصف دولار.. سقوط أخطر عصابة لتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

جبالي للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص

حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية

الانفصال ليس خيارا.. حاكم كاليفورنيا يؤكد أهمية العلاقات الصينية الأمريكية

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

تسبب الموت فورا .. تحذير من سمكة تشبه البساريا تنتشر بالأسواق

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ