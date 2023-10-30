عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتخصيص سيارة لنقل الطلاب المكفوفين إلى مدارسهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

 التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  .

بدأ المحافظ لقائه بالإستماع إلى  شكوى  أهالي عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة النور للمكفوفين  يلتمسون توفير سيارة لنقل أبنائهم من مدينة أشمون والباجور إلى مقر المدرسة بشبين الكوم  نظرا لبعد المسافة ومراعاة  لظروفهم الخاصة، وعلى الفور وجه المحافظ بدراسة تخصيص سيارة لهم مع تحمل المحافظة التكلفة حرصا على مصلحة وسلامة الطلاب.

زراعة المنوفية: توزيع 730 طن أسمدة بالموسم الشتوي وتطهير 8 كم مساقي

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق تقديراً لجهوده

 كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة بناحية أشمون تعاني  من مرض سرطان الرئة وتعول خمسة من الأبناء أحدهم من ذوى الهمم وليس لديها مصدر دخل ثابت ، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتوفير مصدر دخل مراعاة لظروفها الصحية والإجتماعية الصعبة  و لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج . 


وخلال اللقاء ، وافق المحافظ على طلب أحد العاملين  من ذوي الهمم بمنظومة النظافة بالوحدة المحلية بمليج يلتمس إنتدابه للعمل بمركز شباب ميت عافية مراعاة لظرفه الصحية ، كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى  مواطنة  بناحية شبرا قبالة بقويسنا وأخرى  لمواطن بناحية بركة السبع يلتمسون  تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة التقنين نظرا لارتفاع السعر  مراعاة لظروفهم  الاجتماعية ،  وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ووفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

 وأحال المحافظ شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يلتمس تسهيل إجراءات  إستخراج لوحة السيارة الخاصة به كونها مصدر رزقه الوحيد إلى إدارة المرور  لعمل اللازم .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية زراعة المنوفية شكوى مواطن مساعدة مالية منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

ترشيحاتنا

بحوزتهم مليون ونصف دولار.. سقوط أخطر عصابة لتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل قوات الاحتـ.لال

جبالي للنواب: سيتم تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص

حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية

الانفصال ليس خيارا.. حاكم كاليفورنيا يؤكد أهمية العلاقات الصينية الأمريكية

ربة منزل تتعرض للضرب على يد عائلة طليقها بحلوان.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

تسبب الموت فورا .. تحذير من سمكة تشبه البساريا تنتشر بالأسواق

طريقة عمل فطير الجلاش السريع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ