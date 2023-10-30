القبض على عاطل بحوزته 130 طربة حشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـى الإتجار بالمواد المُخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.