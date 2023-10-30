محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات جديدة بالإدارات التعليمية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية .



جاء ذلك خلال عرض الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم مذكرة تفصيلية بالحركة .



وأوضح " المحافظ " أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.



وأشار " مختار " الي أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية ، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقاً لمعايير الجودة والإدارة والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.



وأكد " المحافظ " علي ضرورة إعادة هيكلة وتدوير كافة مديري الإدارات والعاملين في كافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالجهاز التنفيذي للمحافظة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال علي اكمل وجه .



والجدير بالذكر أن حركة تنقلات وتكليف مدير الإدارات التعليمية شملت ( تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير اعمال مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية - ونقل عادل فؤاد علي ابراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية - والإبقاء علي عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة - وتكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مدير إدارة بلقاس التعليمية - وتكلييف محمد ابراهيم محمد ابراهيم للعمل مديراً لإدارة السنبلاوين التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير إدارة السنبلاوين - وتكليف كمال إبراهيم عبد القادر وكيل إدارة منية النصر التعليمية مديراً لإدارة شربين التعليمية - وتكليف شوقي على الجوهري مديراً لإدارة ميت غمر التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير ادارة ميت غمر - ونقل عرفه حسين رمان من مدير إدارة الجمالية التعليمية للعمل مديراً لإدارة أجا التعليمية - ونقل ايهاب فتح الله من العمل مديراً لإدارة بنى عبيد التعليمية للعمل مديراً لإدارة دكرنس التعليمية - والإبقاء علي السيد إبراهيم درويش مديراً لإدارة تمي الامديد التعليمية - والإبقاء علي محمد معاطي عطيه مديراً لإدارة نبروه التعليمية - وتكليف حسام محمد عبد الحميد وكيل إدارة طلخا التعليمية لتسيير أعمال مدير ادارة منية النصر لحين شغلها قانونا - ونقل أشرف محمد الغرباوي من العمل مدير إدارة بلقاس التعليمة للعمل مدير إدارة بني عبيد التعليمية - وتكليف محمد عبد المنعم عبد العزيز وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية للعمل مدير إدارة الجمالية التعليمية - ونقل رضا محمد عبده صبح المكلف بتسيير اعمال مدير إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية - وتكليف إبراهيم أحمد الشربيني عصر للعمل مديراً لإدارة المنزلة التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير ادارة المنزلة - وتكليف محمود فوزي الصغير وكيل إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة المطرية التعليمية ) .



حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت ( نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بنى عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية - وتكليف ابراهيم جمعه منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية - ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير اعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية - وتكليف محمد يحيي حجاج معلم خبير لغة انجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية - ونقل محمد عبد الله شعبان من العمل وكيل ادارة غرب المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية - وتكليف آمال السيد أحمد معلم خبير اقتصاد منزلي بإدارة نبروه التعليمية للعمل وكيل إدارة شربين التعليمية - وتكليف عبد الحميد ابراهيم شعيب للعمل وكيل إدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير اعمال وكيل إدارة ميت غمر التعليمية - ونقل عبد العظيم أحمد هلال من العمل وكيل ادارة شرق المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة أجا التعليمية - والإبقاء علي ممدوح محمد أبو العز وكيلاً لإدارة دكرنس التعليمية - وتكليف عبد القادر عسكر سالم أخصائي خبير اجتماعي بإدارة السنبلاوين للعمل وكيل إدارة تمي الامديد التعليمية - وتكليف أنور الحسانين محمد عبد اللا للعمل وكيل إدارة نبروه التعليمية بدلاً من تكليفه بتسيير اعمال وكيل إدارة نبروه التعليمية - وتكليف صابرين المهدي عبد المطلب أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة منية النصر للعمل وكيل إدارة منية النصر التعليمية - وتكليف ليلي معروف صالح معلم خبير لغة انجليزية بإدارة دكرنس للعمل وكيل إدارة بني عبيد التعليمية - والابقاء علي الشحات إبراهيم السيد وكيلاً لإدارة الجمالية التعليمية - وتكليف محمد علي ابراهيم أخصائي أول أ اجتماعي بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية - وتكليف المأمون أحمد العدل أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة اجا للعمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية - ونقل أحمد الخضر مجاهد من العمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية للعمل وكيل إدارة المطرية التعليمية ) .

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